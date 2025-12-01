Bologna News
Moviola Bologna Cremonese, l’episodio chiave del match di Serie A
Moviola Bologna Cremonese, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 13ª giornata del campionato di Serie A 2025/26
L’episodio chiave della moviola del match Bologna Cremonese, valido per la 13ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Ermanno Feliciani di Teramo.
LA MOVIOLA LIVE
PRIMO TEMPO
Il primo fallo dell’incontro lo commette Bondo su Dominguez. Il centrocampista grigiorosso fa 2 interventi scorretti nei primi 5 minuti. All’11’ deviazione di Castro parata da Audero, l’attaccante forse è in posizione di fuorigioco ma non viene segnalato. Feliciani dimentica di ammonire Terracciano su Dominguez, giusto che conceda la regola del vantaggio a favore di Odgaard, dopo però avrebbe dovuto estrarre il cartellino. Primo giallo per Pezzella a metà primo tempo su Orsolini che viene sgambettato quando gli fa passare il pallone sull’out destro. Il difensore della Cremonese protesta poi perchè un intervento a gamba tesa di Pobega non determina un’ammonizione, ma il centrocampista bolognese sembra in anticipo. Sui 2 gol in profondità della Cremonese nessun dubbio sulle posizioni dei goleador Payero e Vardy. A 30 secondi dall’intervallo Bianchetti colpisce di mano andando a contrastare Castro, è calcio di rigore. Si va al riposo con questo bilancio: 5 falli per i padroni di casa, altrettanti per gli avversari.
Bologna Cremonese 1-2 LIVE: fine primo tempo, uno-due micidiale dei grigiorossi
Bologna Cremonese, parla Di Vaio: «Dominguez? Abbiamo ritrovato un giocatore. Infortunio Immobile? È stato sfortunato»