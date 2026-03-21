Moviola Cagliari Napoli, l’analisi del CorSport: dal rigore negato ai rossoblù al gol di McTominay. Così è stato giudicato l’operato di Mariani

Moviola Cagliari Napoli, l’analisi del Corriere dello Sport sugli episodi dubbi del match diretto da Mariani

Puntuale arriva la moviola del Corriere dello Sport per analizzare nel dettaglio la prestazione dell’arbitro Mariani nella combattuta sfida di campionato Cagliari Napoli. Il fischietto della sezione di Roma si è trovato a dover tenere saldamente in mano una partita fisica, caratterizzata da ben 28 falli fischiati e da innumerevoli contatti spigolosi da valutare con la massima attenzione.

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La gestione disciplinare: mancano due ammonizioni

Sul piano prettamente disciplinare, secondo il quotidiano sportivo, il direttore di gara lascia qualcosa per strada. Nel corso del primo tempo, infatti, l’arbitro avrebbe potuto ammonire Dossena a causa di una spinta evidente al limite dell’area di rigore ai danni di Hojlund. Una svista ripetuta poi nella ripresa: al 9′ minuto, anche Gutierrez meritava il giallo per una trattenuta prolungata ai danni di Palestra. In quell’occasione l’arbitro aveva correttamente concesso il vantaggio per favorire lo sviluppo dell’azione, ma avrebbe dovuto tornare sul provvedimento alla prima interruzione utile. Sono stati giudicati corretti invece i quattro cartellini gialli effettivamente estratti, equamente distribuiti tra le due formazioni (due per parte).

Proteste sarde: il tocco di Buongiorno non è da rigore

L’episodio più caldo si registra al 18′ del primo tempo, quando i padroni di casa hanno protestato vibratamente invocando un penalty per un presunto tocco di braccio di Buongiorno in area. In questo frangente, Mariani ha lasciato correre e ha fatto bene. L’analisi delle immagini conferma che il contatto avviene appena sotto la spalla; inoltre, il difensore del Napoli è a stretto contatto con l’avversario Folorunsho e il movimento del braccio è assolutamente naturale su un pallone del tutto inaspettato. In sintesi: nessun rigore, nessuna irregolarità e decisione di non interrompere il gioco che risulta pienamente condivisibile.

Il gol del Napoli e la lucidità del VAR Marini

L’ultimo momento decisivo riguarda l’azione dello 0-1 partenopeo. Sul gol del vantaggio azzurro, il VAR Marini è stato tempestivamente chiamato in causa per verificare un ulteriore possibile tocco di mano di Buongiorno in occasione della rete. Le telecamere non hanno mostrato alcuna anomalia: non c’è nulla di punibile e la rete viene giustamente convalidata. La situazione si è rivelata cristallina fin da subito, con un intervento del VAR rapido e preciso che è valso un meritato voto 6 per Marini.