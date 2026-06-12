Moviola Canada Bosnia: gli episodi dubbi del match diretto da Tello, valido per la prima giornata dei Mondiali 2026

Moviola Canada Bosnia: gli episodi dubbi del match diretto da Tello, valido per la prima giornata dei Mondiali 2026

PRIMO TEMPO

Novanta secondi per il primo fallo: l’autore è Johnston, vittima è l’atalantino Kolasinac. Al 9′ scintille sull’out tra Buchanan e Kolasinac senza che però il duello vada ad accendersi. All’undicesimo minuto prima ammonizione per Johnston che mette giù Memic, bravo ad andarsene via su un pallone perso dal Canada nella propria metà campo. Al 15′ Tello viene colpito da una pallonata e ferma il gioco. Al 19′ Eustaquio meritava il giallo su Bajraktarevic, molto bravo a girarsi e andare via con l’esterno. Poco prima dell’intervallo anche la Bosnia riceve un cartellino: Demirovic va in pressione troppo decisa su Cornelius. Recupero di 4 minuti, condizionato anche dal cooling break. Giallo anche per Lukic per un’entrata in spaccata su Buchanan: i due attaccanti di Barbarez sono pertanto entrambi ammoniti in pochi minuti. Non tanti falli nel primo tempo, 12, la Bosnia ne ha commessi il doppio: 8 a 4.

SECONDO TEMPO

Al 49′ scontro in area di rigore tra Vasilj e Oluwaseji, c’è un anticipo di pugno del portiere della Bosnia e quindi nessuna irregolarità, peraltro forse l’attaccante canadese è partito in fuorigioco. Primo giallo della ripresa per il canadese De Fougerolles. Al 57′ controfallo su una rimessa bosniaca, dopo 5 secondi viene applicata l’inversione. Al 74′ Kone si arrabbia moltissimo con Tello che gli fischia un fallo, rischia il giallo perché lo manda apertamente a quel paese. Gara ovviamente nervosa con il passare dei minuti dato il risultato in bilico. Sulla rete dell’1-1 a tenere in gioco Larin c’è Kolasinac, un passo indietro rispetto all’autore del tiro decisivo. Molti palloni contesi e un Canada più fisico rendono il finale un po’ spezzettato. L’extra-time è di 6 minuti, tra sostituzioni e cooling break è difficile immaginare un tempo minore nelle gare del Mondiale. Al 93′ fatale giallo per Katic che spende il fallo su Larin che sta avviando una ripartenza: il giocatore bosniaco si dichiara totalmente d’accordo con l’arbitro. La gara si chiude con le stesse proporzioni del primo tempo: la Bosnia ha commesso il doppio dei falli del Canada, ben 20 contro 10.