Moviola Francia Senegal: gli episodi dubbi del match, valido per la prima giornata dei Mondiali 2026

Moviola Francia Senegal: gli episodi dubbi del match diretto da Alireza Faghani dall’Australia, valido per la prima giornata dei Mondiali 2026

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PRIMO TEMPO

Primo intervento dell’arbitro ad avvertire Jackson che su un corner del Senegal disturba Maignan. Gara corretta nella prima parte, non ci sono situazioni particolari per il direttore di gara. Poche interruzioni, Faghani fa giocare, accetta un buon livello di agonismo le poche volte che si manifesta. Al 40′ gioco interrotto per Sarr che rimane a terra, vittima di uno step on foot non visto dall’arbitro. I minuti di recupero sono 6. Si va al riposo con un bilancio disciplinare irrisorio: solo 7 falli, assolutamente nessuno meritevole di un’ammonizione: arbitare una partita così, finora, è semplicissimo.

SECONDO TEMPO

Al 58′ Kylian Mbappé va via sulla destra, Mané interviene in spaccata, l’arbitro lascia correre: check del Var, il penalty sembra esserci e Faghani viene richiamato al monitor, l’anca del giocatore del Senegal va a impattare sul piede del francese ma il direttore di gara non cambia idea. Un episodio molto dubbio, che genera molte perplessità in Deschamps che va a protestare col quarto ufficiale. Al 67′ grande gol di Jackson, scattato però in fuorigioco evidente, prontamente segnalato dall’assistente. Sono 8 i minuti di recupero, ovviamente incidono sempre i 3 canonici del cooling break. Nessun ammonito, 14 falli, 5 della Francia, 9 del Senegal e un rigore non accordato che genera molte critiche (Adani sulla Rai ha definito Faghani il peggiore arbitro finora visto al bilancio): questo il bilancio della sfida.