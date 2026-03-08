Moviola Genoa Roma: l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 28ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Genoa Roma, valido per la 28ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Colombo .

LA MOVIOLA

PRIMO TEMPO

Rischio di cartellino dopo appena 3 minuti per Ekuban che sgambetta Mancini intento a chiudere un triangolo a metà campo, l’arbitro non lo estrae. Mugugni del pubblico di casa per Tisimikas che tiene la maglia di Messias, regola del vantaggio applicata ma si pretendeva una sanzione per il difensore. Al 12′ il primo giallo è per Ndicka su Ekhator, un cartellino pesante perché il difensore romanista era diffidato. Quattro minuti dopo altro cartellino per Masini che impedisce uno scatto di Rensch a palla lontana, anche il genoano salterà la prossima gara. Colombo va a catechizzare Ekuban per una sua protesta troppo accentuata, l’attaccante chiede scusa addirittura a tutto il pubblico. La sensazione è che Colombo attui un metro di misura molto permissivo per far scorrere il gioco nel modo più fluido possibile e non fischi mai in modo immediato, vuole sempre verificare se ci può essere uno sviluppo dell’azione. Al 38′ l’arbitro va a parlare a Ekuban e Rensch che continuano a litigare, un focolaio spento immediatamente. Al 40′ ammonito Malen che cerca la rovesciata e colpisce in testa Ostigard che lo anticipa. I minutio di recupero sono 2. Non pochi i falli nella prima frazione di gioco: sono 18, equamente spartiti tra le due squadre.

