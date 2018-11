Moviola Inter-Barcellona, gli episodi arbitrali più discussi del match valido per la quarta giornata della Champions League 2018/2019

Moviola Inter-Barcellona: gli episodi arbitrali della gara valida per la quarta giornata della Champions League 2018/2019. Il match del ‘Meazza’ è diretto dall’arbitro polacco Szymon Marciniak, assistito da Sokolnicki e Listkiewicz. Gli addizionali sono Raczkowski e Musia, Siejka il quarto uomo. Con Marciniak, l’Inter vanta un precedente datato marzo 2015: nella gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League, i nerazzurri vennero sconfitti per 3-1 in casa del Wolfsburg.

Tanto gioco e pochi episodi da moviola nel primo tempo di Inter-Barcellona. L’arbitro Marciniak ha dovuto estrarre un solo cartellino intorno al 34′ ai danni di Rakitic, reo di aver impedito lo sviluppo di un’azione pericolosa da parte dell’Inter con un fallo su Vecino.