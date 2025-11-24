Moviola Inter Milan, Sozza bocciato: ecco gli errori commessi dal direttore di gara nel derby della Madonnina

Moviola Inter Milan, prestazione non sicuramente all’altezza per Sozza. Gestione dei gialli non corretta e sul fallo di Pavlovic c’è voluto il Var

La moviola di Inter Milan della sfida giocata ieri a San Siro evidenzia diversi episodi controversi e una direzione arbitrale complessivamente da rivedere. Secondo quanto analizzato e riportato dalla stampa sportiva, la gestione disciplinare dell’arbitro Sozza e dei suoi assistenti non è stata all’altezza della complessità di un derby così intenso e ricco di duelli al limite. La moviola di Inter Milan mette infatti in luce alcune mancanze di uniformità nell’uso dei cartellini, oltre a ritardi e imprecisioni in situazioni chiave della partita.

Il voto all’arbitro Sozza è un 5,5, condizionato soprattutto da una gestione disciplinare altalenante. L’approccio alla gara sembra inizialmente coerente, ma con il passare dei minuti emergono decisioni poco lineari. Come sottolinea da La Gazzetta dello Sport, il giallo mostrato a Leao al 47’ del primo tempo appare eccessivo: il portoghese interviene in modo deciso su Barella, ma senza violenza e senza dinamiche tali da giustificare un’ammonizione. Un episodio che incide sull’interpretazione complessiva dell’arbitro.

La moviola segnala anche un episodio al 5’ minuto: nel duello aereo tra Gabbia e Lautaro, il difensore rossonero colpisce l’argentino con una gamba troppo alta, mentre Martinez risponde con una gomitata al volto del rossonero. Entrambe le situazioni erano potenzialmente da cartellino giallo, ma l’arbitro lascia correre senza estrarre nessun provvedimento. Poco dopo, al 24’, passa inosservato un intervento nettamente in ritardo di Pavlovic su Thuram: un fallo evidente, centrale nella dinamica dell’azione, che la moviola di Inter Milan segnala come ammonizione mancata.

Per quanto riguarda i gol, la moviola conferma la regolarità della rete del vantaggio rossonero: Leao ruba palla a Calhanoglu in modo pulito, senza irregolarità né contatti sanzionabili. Anche il Var conferma la correttezza dell’azione. Situazione diversa invece al 25’, quando Pavlovic pesta chiaramente il piede di Thuram in area, mentre il pallone è ancora in gioco. Sozza non vede il contatto, ma il Var interviene correttamente e richiama l’arbitro alla revisione: rigore netto per l’Inter.

Gli assistenti Peretti e Colarossi, anch’essi valutati con 5,5, si mostrano precisi nelle segnalazioni più evidenti ma esitano in alcune letture nei duelli laterali.

In conclusione, la moviola di Inter Milan certifica una gara nervosa e complessa, in cui la tecnologia ha evitato un errore pesante e ha garantito maggiore equità in un derby ricco di tensione.