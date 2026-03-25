Mercato Lazio, pazza idea Milik! Svelata la posizione della Juve e l’eventuale valutazione per l’estate

Mercato Lazio, pazza idea Milik! Ecco la posizione della Juve e l’eventuale valutazione per l’estate: c’è un fattore che può favorire la trattativa

Il ritorno in campo di Arkadiusz Milik, attaccante polacco classe 1994, rappresenta una notizia importante per la Juventus, ma non elimina i dubbi sul suo futuro. Dopo un lunghissimo stop, il centravanti è tornato a disposizione nella sfida contro il Sassuolo, rientrando ufficialmente nelle rotazioni di Luciano Spalletti, tecnico bianconero. Il suo contratto con il club torinese è valido fino al 30 giugno 2027, ma la permanenza a Torino resta tutt’altro che certa. Il finale di stagione servirà proprio per capire se il giocatore potrà tornare utile al progetto tecnico oppure se la strada più probabile sarà quella di una separazione al termine del campionato.

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Juventus, il ruolo di Milik resta da definire per la prossima stagione

In casa bianconera sono in corso valutazioni più ampie sul reparto offensivo e anche la posizione di Milik rientra in questo quadro. Il polacco potrebbe restare come alternativa d’esperienza nelle rotazioni, ma esiste anche l’ipotesi di una partenza già nella prossima finestra estiva, soprattutto se dovesse emergere un club disposto a garantirgli maggiore continuità. Dopo due anni segnati da problemi fisici e da una lunga inattività, il rientro dell’ex Napoli viene osservato con attenzione non solo dalla dirigenza juventina, ma anche dagli operatori di mercato. La società, dal canto suo, potrebbe valutare con apertura un’eventuale soluzione favorevole per entrambe le parti.

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Lazio su Milik, possibile pista di mercato in Serie A

Tra i club che starebbero seguendo la situazione, stando a Calciomercato.it, c’è anche la Lazio, alla ricerca di una punta centrale a costi contenuti in vista della prossima stagione. L’idea del club capitolino sarebbe quella di monitorare le condizioni fisiche del centravanti in questo finale di campionato prima di prendere una decisione definitiva. La valutazione del cartellino, anche alla luce del lungo stop e del quadro contrattuale, non sarebbe particolarmente elevata e potrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni di euro. Molto dipenderà dalle risposte che Milik saprà dare sul campo nelle prossime settimane: il suo ritorno è già una notizia, ma il mercato potrebbe presto trasformarlo anche in un nome caldo per l’estate.