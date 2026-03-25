Pedro Lazio, futuro in bilico? Dal confronto con la passata stagione all’ipotesi ritiro: lo scenario

Pedro Lazio, futuro in bilico? I numeri a confronto con la passata stagione e l’ipotesi ritiro a fine anno: lo scenario per lo spagnolo

Il futuro di Pedro Rodríguez, attaccante spagnolo classe 1987 e uno dei fedelissimi di Maurizio Sarri, resta uno dei temi più delicati in casa Lazio in vista della prossima estate. A parlarne è TMW. L’ex esterno offensivo di Barcellona, Chelsea e Roma, diventato negli anni un punto di riferimento per lo spogliatoio biancoceleste e un idolo della tifoseria, si avvicina infatti a una fase inevitabilmente decisiva della sua carriera. Con i suoi 39 anni ormai alle porte, il numero 9 laziale è chiamato a riflettere su ciò che accadrà al termine della stagione, anche perché il contratto che lo lega al club capitolino scadrà tra pochi mesi. Il suo nome continua ad avere un peso importante all’interno del gruppo, ma l’età e il minutaggio sempre più limitato impongono valutazioni profonde sia al giocatore sia alla società.

Pedro Lazio, numeri in calo ma ruolo ancora importante nelle rotazioni

In questa stagione Pedro è stato utilizzato soprattutto come arma a partita in corso. Le presenze non sono mancate, ma il suo impiego è stato spesso centellinato, a conferma di una gestione più mirata rispetto al passato. Le sei gare da titolare e i minuti medi inferiori rispetto alla scorsa annata raccontano bene il cambiamento del suo ruolo all’interno delle rotazioni biancocelesti. Nonostante questo, il contributo dello spagnolo resta significativo, sia per la sua capacità di incidere anche entrando dalla panchina, sia per la leadership che continua a trasmettere in allenamento e in partita. Il confronto con la passata stagione evidenzia però un calo fisiologico, legato non solo ai numeri offensivi ma anche alla diversa continuità nell’utilizzo, elemento che porta inevitabilmente a interrogarsi sul suo domani.

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Addio sempre più probabile: la Lazio riflette sul post Pedro

A rendere ancora più concreta l’ipotesi di una separazione sono state anche le recenti parole dello stesso Pedro, che non ha escluso scenari diversi dalla permanenza e ha lasciato intendere come il momento dell’addio possa essere vicino. Il rapporto con la Lazio resta ottimo, ma tutto lascia pensare che il percorso dell’attaccante spagnolo in biancoceleste sia vicino ai titoli di coda. In un contesto in cui il club dovrà sciogliere diversi nodi in vista della prossima stagione, anche la questione legata al futuro del veterano offensivo rappresenta un passaggio da affrontare con attenzione. La sensazione è che, salvo sorprese, il finale di campionato possa accompagnare Pedro verso l’ultima parte della sua avventura romana.