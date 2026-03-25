Carnesecchi Atalanta, la mossa della Dea che allontana la Juve: rinnovo sempre più vicino? Occhio al futuro del portiere!

Marco Carnesecchi, portiere riminese classe 2000 cresciuto nel vivaio dell’Atalanta, si è preso definitivamente la scena a Bergamo. Dopo l’esplosione con la Primavera nerazzurra e il percorso nelle nazionali giovanili azzurre, l’estremo difensore è diventato un punto fermo della squadra allenata da Raffaele Palladino, tecnico che lo considera uno dei pilastri del gruppo. In questa stagione il numero uno atalantino ha confermato la propria crescita, al punto da essere ormai stabilmente nel giro della Nazionale maggiore. Proprio il suo rendimento ha convinto il club bergamasco a muoversi con anticipo per blindarlo: diverse fonti di mercato concordano infatti sul fatto che il suo attuale contratto, in scadenza nel 2028, sia destinato ad essere prolungato fino al 2030.

Juventus interessata, ma l’Atalanta non vuole privarsi del portiere

Attorno a Carnesecchi si stanno inevitabilmente intensificando anche le voci di mercato. La Juventus, che sta valutando diversi profili tra i pali in vista della prossima stagione, lo segue con attenzione da settimane. Il suo nome era entrato nella lista dei profili quelli monitorati dal club bianconero, in un contesto in cui a Torino si ragiona anche sul futuro di Michele Di Gregorio e sugli equilibri del reparto portieri. Allo stesso tempo, però, la linea dell’Atalanta appare chiara: il club non considera facilmente cedibile il proprio numero uno e starebbe usando proprio il rinnovo per ribadire la volontà di trattenerlo. Le valutazioni circolate negli ultimi giorni parlano di una richiesta superiore ai 40 milioni di euro, cifra che renderebbe qualsiasi eventuale trattativa particolarmente complessa. A parlarne è Calciomercato.com.

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Futuro da scrivere, ma oggi la Dea manda un messaggio forte al mercato

Il quadro, quindi, è abbastanza definito: Carnesecchi piace alle grandi, la Juventus lo apprezza, ma oggi il segnale più forte arriva da Bergamo. L’Atalanta vuole costruire attorno al suo portiere una parte importante del futuro immediato, anche perché in estate potrebbe già affrontare altri movimenti pesanti in rosa, come quello legato a Ederson, centrocampista brasiliano seguito all’estero. Non posso confermare, invece, come fatto certo che la moglie del giocatore abbia annunciato possibili spostamenti imminenti o che la Juventus sia pronta a formulare a breve un’offerta ufficiale: su questi aspetti restano soprattutto indiscrezioni. Il dato più solido, allo stato attuale, è che il club nerazzurro stia lavorando per blindare uno dei suoi uomini copertina e per alzare ulteriormente il muro davanti alle pretendenti