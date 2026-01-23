Moviola Inter Pisa, l’episodio chiave della sfida di Serie A: ecco cos’è successo

Moviola Inter Pisa, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Inter Pisa, valido per la 22ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Marcenaro.

LIVE MOVIOLA

PRIMO TEMPO

Al 10′ Sucic rimane a terra ricevendo un colpo alla nuca, l’arbitro non segnala nulla e neanche l’assistente di linea molto vicino. Prima ammonizione al 15′: Sucic con un dribbling salta Marin che lo atterra, fatale il cartellino. Dieci minuti dopo giallo per Lautaro che arriva in ritardo su Marin, il capitano dell’Inter non approva: per Marelli è una questione d’imprudenza, ma lo considera eccessivo. Ammonito Gilardino, era diffidato, molto arrabbiato perché l’Inter non ha interrotto il gioco con Meister a terra. Al 37′ rigore per mani di Tramoni su tiro di Zielinski, nessun dubbio dall’arbitro, in sala Var indagano su un tocco di petto, non sufficiente a revocare la decisione. I minuti di recupero sono 4 e in questo tempo Esposito sigla il 3-2. Poco dopo Pio rimane a terra per un braccio largo di Coppola, la panchina interista chiede il rosso, non c’è nessuna sanzione, mentre alla chiusura di tempo i due contendenti discutono e vengono separati.

SECONDO TEMPO

Al 49′ Zielinski viene fermato da Marcenaro che appena dentro l’area è sulla traiettoria: palla a Scuffet che la restituisce all’Inter. Nei primi minuti il Pisa cerca di rientrare in partita e cresce il numero di falli. Al 55′ ammonito Calabresi che sbaglia l’anticipo e si trova costretto a cinturare Lautaro: anche lui era in diffida, salterà il prossimo incontro. Al 66′ protesta Canestrelli che chiede un giallo per Mkhitaryan che lo sbilancia fermandone un’incursione. Al 70′ Zielionski cade in area, il recupero di Akinsanmiro per Marcenaro è regolare, l’arbitro è piazzato bene e considera lecita la spinta. Lo stesso Akinsanmiro prende un cartellino per proteste. All’89’ gamba alta di Barella su Canestrelli: il sardo viene ammonito e chiede scusa all’avversario. Anche nella ripresa l’extra-time è di 4 minuti. Si chiude con 8 falli da parte dell’Inter e 11 da parte del Pisa.

