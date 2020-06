L’episodio chiave del match valido per il recupero della 25ª giornata di Serie A 2019/20: moviola Inter Sampdoria

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

2′ Annullato un gol ad Eriksen – Barella lancia Candreva che parte leggermente in fuorigioco: il numero 87 mette in mezzo ed Eriksen spedisce in porta ma l’arbitro Mariani annulla tutto per fuorigioco