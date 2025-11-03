Moviola Inter Verona, Calvarese difende Doveri su Tuttosport. Il contatto tra Bisseck e Giovane scelta sostenibile, ma c’è un ma! L’analisi dell’ex arbitro

Moviola Inter Verona, l’ex ar bitro analizza gli episodi del Bentegodi: «Scelta sostenibile, ma fosse arrivato il rosso…». La sua analisi su Tuttosport

Secondo l’analisi di Tuttosport, firmata da Gianpaolo Calvarese, la direzione di Daniele Doveri in Inter-Verona è stata nel complesso corretta, nonostante qualche episodio controverso. Il più discusso resta il fallo di Yann Bisseck su Giovane, nel secondo tempo, a metà campo.

L’ex arbitro spiega: «Siamo poco oltre il centrocampo: l’attaccante gialloblù parte in campo aperto e viene steso dal difensore tedesco. Doveri estrae il giallo, ma il Verona protesta chiedendo il rosso per Dogso (negazione di chiara occasione da rete). La scelta è sostenibile per due motivi: la direzione del pallone, che va verso l’esterno dove stava rientrando Sucic, e la distanza dalla porta. Tuttavia, se Doveri avesse estratto il rosso, il VAR non sarebbe intervenuto».

Gli altri episodi

Nel secondo tempo, l’Inter aveva anche reclamato un rigore per un presunto fallo di Bella-Kotchap su Esposito, ma per Calvarese «il contatto è troppo lieve per concedere il penalty». Stessa valutazione sull’azione del 2-1 nerazzurro, dove «non c’è fallo di Esposito su Nelsson: si tratta solo di un appoggio, non di una spinta».

Corrette, infine, le altre ammonizioni: quella a Orban per comportamento antisportivo e a Bella-Kotchap per un intervento falloso su Frattesi.