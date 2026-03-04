Moviola Lazio Atalanta: ecco cosa è successo nella semifinale d’andata di Coppa Italia

Moviola Lazio Atalanta: l’episodio arbitrale chiave del match valido per la semifinale d’andata di Coppa Italia 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Lazio Atalanta, valido per la semifinale d’andata di Coppa Italia 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Manganiello.

LA MOVIOLA

L’Atalanta trova subito il gol all’8’ con il cross di Zappacosta per Krstovic, ma il silent‑check di Manganiello rivela la posizione irregolare del numero 77 e la rete viene annullata. La gara resta intensa: al 23’ arriva il primo giallo per De Roon dopo un fallo su Zaccagni, mentre al 34’ sfugge a guardalinee e arbitro un evidente calcio d’angolo per la Lazio, con Maldini bravo a provocare la deviazione di Hien.

Nella ripresa, al 66’, vengono ammoniti entrambi gli allenatori, Sarri e Palladino, per proteste dopo un contatto fortuito tra Kossounou e Zaccagni che accende gli animi. Pochi minuti dopo, al 69’, Zaccagni supera Pasalic in velocità e il croato lo stende, rimediando il giallo. L’ultimo ammonito del match è Hien, punito per un fallo tattico su Tavares.

