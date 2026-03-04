Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Lazio News

Moviola Lazio Atalanta: ecco cosa è successo nella semifinale d’andata di Coppa Italia

Published

1 ora ago

on

By

Manganiello

Moviola Lazio Atalanta: l’episodio arbitrale chiave del match valido per la semifinale d’andata di Coppa Italia 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Lazio Atalanta, valido per la semifinale d’andata di Coppa Italia 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Manganiello.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

LA MOVIOLA

L’Atalanta trova subito il gol all’8’ con il cross di Zappacosta per Krstovic, ma il silent‑check di Manganiello rivela la posizione irregolare del numero 77 e la rete viene annullata. La gara resta intensa: al 23’ arriva il primo giallo per De Roon dopo un fallo su Zaccagni, mentre al 34’ sfugge a guardalinee e arbitro un evidente calcio d’angolo per la Lazio, con Maldini bravo a provocare la deviazione di Hien.

Nella ripresa, al 66’, vengono ammoniti entrambi gli allenatori, Sarri e Palladino, per proteste dopo un contatto fortuito tra Kossounou e Zaccagni che accende gli animi. Pochi minuti dopo, al 69’, Zaccagni supera Pasalic in velocità e il croato lo stende, rimediando il giallo. L’ultimo ammonito del match è Hien, punito per un fallo tattico su Tavares.

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato1 ora ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti Spalletti
Serie A4 ore ago

Spalletti Da Vinci e il duetto clamoroso, l’esonero di Filipe Luis e l’emozionante ricordo di Astori. Le contro pagelle di Calcionews24 di Andrea Bargione – VIDEO

Dal duetto tra Spalletti e Da Vinci all’esonero di Filipe Luis fino al toccante omaggio ad Astori: le contro pagelle...
Change privacy settings
×