Moviola Lazio Juventus, gli errori di Colombo sono troppi! Nei quotidiani giudizi duri nei confronti del direttore di gara del big-match dell’Olimpico

Moviola Lazio Juventus, quanti errori di Colombo! Nei quotidiani le valutazioni al direttore di gara sono durissime dopo il big-match dell’Olimpico

L’arbitraggio di Colombo nella partita Lazio-Juventus è stato giudicato insufficiente da diverse testate giornalistiche, con valutazioni molto critiche nei confronti delle sue decisioni. A far discutere maggiormente sono stati due episodi cruciali: il mancato secondo giallo a McKennie per doppia ammonizione e il rigore evidente non concesso ai bianconeri per il pestone di Gila su Conceição.

La Gazzetta dello Sport (voto 4,5)

Secondo la Gazzetta dello Sport, la partita è “esplosa” nella ripresa, ma per Colombo la gestione del match è stata problematica. Il giornale sottolinea due errori gravi:

Il primo al 56′, quando McKennie, già ammonito, ha commesso una spallata evidente su Guendouzi, interrompendo un’azione promettente. Il secondo giallo sarebbe stato giustificato, ma l’arbitro non fischia nulla. Il secondo errore, appena quattro minuti dopo, è il mancato rigore per la Juventus: in area, Gila calpesta il piede destro di Conceição, ma l’arbitro non interviene e il VAR non corre ai ripari.

Corriere dello Sport (voto 5)

Anche il Corriere dello Sport non è stato clemente con Colombo, descrivendo la sua direzione come “difficile” per gli arbitri sotto la supervisione di Rocchi. Il quotidiano sottolinea altri episodi controversi, tra cui:

La mancata espulsione di McKennie, già ammonito, per l’intervento da dietro su Guendouzi, che avrebbe avuto ancora possibilità di giocare il pallone. Il mancato giallo per Locatelli, che ha commesso un fallo su Isaksen al 7′ della ripresa (spallata che ha sfiorato la violenza), ma anche nel primo tempo, quando è entrato in scivolata su Isaksen prendendo il giocatore, comportamento che meritava il giallo. La gestione delle ammonizioni è stata complessa, con Kelly (già ammonito) che rischia un’altra espulsione per il fallo su Zaccagni in ripartenza.

Per quanto riguarda il pestone di Gila su Conceição in area, il Corriere dello Sport evidenzia come il difensore biancoceleste abbia calpestato il piede del portoghese, ma Colombo ha fatto proseguire l’azione, con il VAR Meraviglia che ha supportato la decisione di campo, un errore in opinione del giornale.

Conclusioni

Le decisioni di Colombo e del VAR sono state fortemente criticate, con la Juventus che ritiene di essere stata penalizzata da questi errori. Il mancato rigore e la gestione delle ammonizioni hanno creato scontento tra i tifosi bianconeri, mentre la Lazio ha beneficiato di queste decisioni contro una squadra che, secondo i giornali, avrebbe meritato qualcosa di più.