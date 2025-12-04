Moviola Lazio Milan, l'episodio chiave del match di Coppa Italia

Coppa Italia
Moviola Lazio Milan LIVE, l’episodio chiave del match di Coppa Italia
Moviola Lazio Milan, l’episodio arbitrale chiave del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2025/26
L’episodio chiave della moviola del match Lazio Milan, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata.
LA MOVIOLA LIVE
PRIMO TEMPO
Dopo appena 103 secondi Pavlovic riceve già un cartellino per un’entrata in ritardo su Guendouzi, volta a recuperare un errore commesso dal compagno De Winter. Fischi dall’Olimpico per un’accelerazione di Zaccagni interrotta da Tomori senza che l’arbitro decreti il fallo. Intervento scorretto di Vecino su Leao, Sarri non è d’accordo.
Diretta Gol Coppa Italia LIVE: Lazio Milan 0-0, si parte!
Lazio Milan, Fabiani nel pre gara: «Noi accettiamo chi viene ad arbitrare. L’errore umano fa parte del gioco. Dopo San Siro…»