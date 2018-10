Moviola Milan-Betis: gli episodi arbitrali più discussi della gara valida per la terza giornata della Europa League 2018/2019

Moviola Milan-Betis: gli episodi arbitrali più discussi della gara in corso al ‘Meazza’ di Milano e valida per la terza giornata della Europa League 2018/2019. A dirigere la sfida di San Siro è l’arbitro olandese Bas Nijhuis, alla prima gara diretta in carriera delle due squadre. Nijhuis, 41 anni, è coadiuvato dagli assistenti de Ven e de Vries; Goossens è il quarto uomo, con Gözübüyük e Van Den Kerkhof a fungere da addizionali.

Al 23‘ Castillejo viene fermato sulla destra, non lontano dall’area di rigore. L’esterno viene affossato, ma l’arbitro Nijhuis lascia correre: il fallo, però, poteva essere fischiato. Al 33‘ annullato ingiustamente un gol per fuorigioco al Betis: il guardalinee alza la bandierina, ma al momento del lancio gli attaccanti spagnoli erano perfettamente in linea. Al 42‘ Reina esce dai pali e riesce a salvare sull’attacco di Sanabria: la palla sbatte sul petto dell’estremo difensore, ma gli spagnoli hanno protestato per un possibile tocco di mano fuori dall’area. Al 45‘ Higuain, dopo un’azione di gioco, reagisce nei confronti del difensore Mandi e si becca giustamente il giallo da parte dell’arbitro. In pieno recupero, poi, ammonito anche Canales per fallo su Laxalt. All’88 Bartra stende in area Castillejo: l’arbitro non fischia il calcio di rigore, ma il fallo era netto. Al 94′ espulsione diretta per Castillejo: poteva bastare il giallo.