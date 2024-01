Moviola Milan Bologna: l’episodio chiave del match

Moviola Milan Bologna: l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 21ª giornata del campionato di Serie A 2023/24

L’episodio chiave della moviola del match tra Milan e Bologna, valido per la 22ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Massa.

EPISODIO CHIAVE

39′ – Rigore per il Milan: contatto in area tra Ferguson e Kjaer, con lo scozzese che colpisce l’avversario con un calcio al volto che si era chinato per colpire di testa. Massa non ha dubbi e indica il dischetto. Molte le proteste della panchina rossoblu, con Motta e un suo collaboratore espulsi.