Moviola Napoli Lecce, l’episodio arbitrale chiave del match di Serie A: ecco cos’è successo

Moviola Napoli Lecce: l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 29ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Napoli Lecce, valido per la 29ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Abisso.

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LA MOVIOLA

Il primo tempo di Napoli Lecce racconta una frazione intensa ma senza episodi arbitrali realmente controversi. L’unico momento che ha richiesto attenzione è arrivato al 42’, quando il gioco è stato fermato per un duro colpo subito da Lassana Coulibaly, poi costretto a lasciare il campo all’intervallo: intervento regolare, ma conseguenze pesanti per il Lecce. Per il resto, l’arbitro Rosario Abisso ha gestito una gara corretta, limitandosi a sanzionare un paio di falli evidenti, come quello di Anguissa al 39’ e l’ammonizione a Siebert al 19’. Nessun episodio da VAR, mentre l’unica azione decisiva è stata il gol iniziale di Siebert, regolare nella dinamica e nella posizione. Una prima frazione vivace, ma senza spunti polemici dal punto di vista arbitrale.

La moviola del secondo tempo conferma una direzione di gara ordinata da parte di Rosario Abisso, senza episodi realmente controversi nonostante l’intensità crescente. Regolari sia il pareggio di Højlund al 47’, con posizione e dinamica pulite, sia il successivo 2‑1 di Politano al 67’, nato da un rimpallo senza irregolarità. I falli fischiati a Ngom (50’), Beukema (57’) e De Bruyne (61’) sono corretti, così come l’ammonizione già mostrata a Siebert nel primo tempo; nessun intervento da VAR necessario. La gestione dei numerosi cambi, compreso quello forzato per l’infortunio di Politano, non genera situazioni dubbie. Nel finale, con il Lecce più nervoso, Abisso controlla bene la gara fischiando un fallo in attacco al 90’ e gestendo senza problemi i cinque minuti di recupero. Una ripresa intensa ma priva di episodi da moviola rilevanti.

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