Moviola Napoli Roma: gli episodi dubbi del match del Maradona, valido per la 25ª giornata di Serie A 2025/26

Il “Derby del Sole” termina con un pirotecnico 2-2, frutto di una gara giocata a ritmi altissimi e ricca di capovolgimenti di fronte. La direzione di gara è stata affidata ad Andrea Colombo della sezione di Como, che ha tenuto in pugno la partita con personalità, intervenendo in modo deciso nell’episodio chiave della ripresa.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Primo tempo: gestione dei cartellini e gol regolari

La prima frazione scorre via senza casi da moviola particolarmente spinosi. Regolare la posizione di Donyell Malen sul gol del vantaggio giallorosso al 7′, così come è tutto buono nell’azione che porta al pareggio di Leonardo Spinazzola al 40′, con la deviazione che beffa Svilar. Dal punto di vista disciplinare, ineccepibile il cartellino giallo sventolato a Gianluca Mancini al 26′: il difensore romanista ferma un’azione promettente con un’infrazione tattica evidente. Colombo adotta un metro di giudizio “europeo”, lasciando correre i contatti spalla a spalla ma fischiando puntualmente le entrate in ritardo.

L’episodio chiave: il rigore al 68′

Il momento che accende la moviola arriva al minuto 68. Wesley, lanciato in velocità nell’area partenopea, anticipa nettamente Amir Rrahmani. Il difensore del Napoli tenta la scivolata disperata ma arriva in ritardo, travolgendo l’esterno brasiliano senza mai trovare il pallone. Colombo è ben posizionato e indica immediatamente il dischetto: calcio di rigore solare. Il VAR non deve intervenire se non per confermare la decisione di campo. Corretta anche la gestione disciplinare dell’episodio: Rrahmani viene ammonito per l’imprudenza dell’intervento. Purtroppo, l’azione costa cara a entrambi i protagonisti: sia il difensore (che esce malconcio) sia l’attaccante (colpo alla caviglia) sono costretti al cambio prima della trasformazione di Malen.

Il finale

Regolare la rete del 2-2 di Alisson Santos all’83’: la posizione dell’attaccante azzurro è tenuta in gioco dalla linea difensiva giallorossa sul passaggio di Giovane. Nel recupero (90’+2′), giusto fischiare il fallo di Neil El Aynaoui per un’entrata troppo decisa, spegnendo sul nascere possibili tensioni finali. Una prestazione, quella di Colombo, promossa a pieni voti in una gara tutt’altro che semplice.