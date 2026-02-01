Connect with us

Moviola Parma Juve, l’episodio chiave della sfida di Serie A: cosa è successo al Tardini

Published

1 ora ago

on

By

Francesco Fourneau

Moviola Parma Juve, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Parma Juve , valido per la 23ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Massa.

PRIMO TEMPO La Juventus sblocca il match al 14’ con Bremer, bravo ad anticipare tutti su corner: rete regolare. Al 17’ primo giallo per Conceicao, seguito dalle ammonizioni di Bremer (24’) e McKennie (26’), con il VAR che al 28’ valuta un possibile rosso per l’americano ma conferma il giallo.

Al 35’ Conceicao rischia su Keita, già ammonito, ma Fourneau lascia correre. Al 37’ arriva il raddoppio bianconero: splendida azione rifinita da Kalulu e chiusa da McKennie, anche questo gol senza irregolarità.

Direzione di gara coerente, con cartellini corretti e un uso del VAR puntuale.

SECONDO TEMPO –

