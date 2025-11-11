Moviola Parma Milan, ad Open Var Rocchi critica l’On Field Review su Saelemaekers: decisione chiara. La ricrostruzione dell’episodio

Moviola Parma Milan, ad Open Var, Rocchi, responsabile CAN, commenta il controverso rigore assegnato ai rossoneri. La ricostruzione dell’ex arbitro

Nuovo episodio di Open VAR su DAZN, con Gianluca Rocchi, responsabile della CAN, che ha analizzato gli episodi arbitrali della giornata, esprimendo soddisfazione generale per il lavoro degli arbitri. Il tema principale è stato il discusso rigore concesso al Milan contro il Parma, e in particolare l’audio delle comunicazioni tra l’arbitro Di Bello e la Sala VAR a Lissone.

La confusione in Sala VAR: il caso Saelemaekers

Le registrazioni delle comunicazioni tra Di Bello e il VAR hanno rivelato incertezze iniziali. La Sala VAR aveva inizialmente suggerito di non assegnare il rigore, consigliando una On Field Review (OFR) per un “non penalty” e sostenendo che fosse stato Saelemaekers ad andare incontro al difensore, provocando il contatto:

VAR: «È Saelemaekers che gli va incontro. Lo trascina… Ti consiglio un OFR per non penalty».

Tuttavia, dopo aver visionato le immagini al monitor, Di Bello ha mantenuto la sua decisione iniziale:

ARBITRO: «Io confermo, il pallone non lo tocca mai il difensore. Ok, confermo il rigore».

Rocchi commenta: «La decisione finale è giusta, ma l’OFR è stata eccessiva»

Rocchi ha commentato l’episodio, lodando la decisione finale di Di Bello, ma criticando l’eccesso di prudenza nella gestione dell’episodio:

«Partiamo dalla decisione che è corretta e Di Bello ha fatto un’ottima chiamata in questo caso», ha dichiarato il responsabile CAN.

Tuttavia, ha definito la OFR come «eccessiva, non ci doveva essere e andava confermato velocemente». Il principale appunto di Rocchi è stato rivolto ai VARisti, accusati di aver seguito un processo troppo dettagliato:

«Se devo fare un appunto ai due varisti, qua devo dire che il frame by frame non è la strada giusta… è un rigore chiaro da dare in campo».

Il principio di autorità: la decisione finale è dell’arbitro

Rocchi ha infine ribadito un concetto fondamentale per il corretto funzionamento del VAR: la decisione finale spetta sempre all’arbitro. Il VAR è un supporto, ma la decisione definitiva non deve mai essere influenzata in modo eccessivo da esso.

«Il VAR è un assistente, non deve sovrapporsi all’autorità dell’arbitro», ha concluso Rocchi, tornando a sottolineare il principio di autonomia e responsabilità dell’arbitro in campo.