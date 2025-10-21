Moviola PSV Napoli LIVE, l’episodio chiave del match di Champions League

Moviola PSV Napoli LIVE, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la terza giornata di Champions League 2025/2026

Il Napoli fa visita al PSV Eindhoven nella terza giornata della Champions League 2025/2026. Le due formazioni si affrontano questa sera, martedì 21 ottobre, alle ore 21, sul terreno del Philips Stadium. Per la squadra di Antonio Conte si tratta di un appuntamento fondamentale: i partenopei cercano punti preziosi per restare tra le prime otto del girone, conquistare l’accesso diretto agli ottavi di finale ed evitare così l’insidioso passaggio dai play-off. Segui LIVE su Calcionews24:

MOVIOLA LIVE

PRIMO TEMPO

L’arbitro è il tedesco Siebert. Prima situazione da interpretare è un duro interventpo di Buongiorno su Saibari, l’arbitro si limita a un richiamo verbale. Al 18′ Saibari chiede palla a Man: l’ex Parma indirizza bene il pallone, la deviazione è vincente, ma l’assistente segnala il fuorigioco. Il primo giallo lo riceve Gasiorowski che trattiene Lucca, bravo a resistere al contatto e ad andarsene via: il duello tra giganti lo vince l’attaccante di Conte. Altro ammonito alla mezzora è Veerman, che sbaglia un controllo e per rimediare calcia Anguissa che riesce ad anticiparlo nettamente. Interruzione del gioco per Salah-Eddine che prende un colpo alla testa su contrasto con Anguissa. Sul gol del 2-1 di Saibari il Napoli reclama che nell’area opposta Schouten prenda palla e gamba di Lucca, il Var conferma la regolarità dell’azione e convalida la rete. Giallo per Spinazzola per fallo su Man, la sensazione è che Siebert voglia raffreddare gli animi un po’ surriscaldati dopo il capovolgimento del risultato.