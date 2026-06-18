Moviola Repubblica Ceca Sudafrica, dubbi sul rigore del pareggio? Gli episodi del match

Moviola Repubblica Ceca Sudafrica, gli episodi dubbi del match, valido per la seconda giornata dei Mondiali 2026

Moviola Repubblica Ceca Sudafrica: gli episodi dubbi del match diretto da Tori Penso (Stati Uniti d’America), valido per la seconda giornata dei Mondiali 2026.

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La sfida tra Repubblica Ceca e Sudafrica, valida per il secondo turno dei Mondiali 2026, si è chiusa sul risultato di 1-1. Una gara intensa, equilibrata e segnata anche da una designazione arbitrale storica: a dirigere l’incontro è stata Tori Penso, arbitra statunitense di 39 anni, originaria della Florida.

Per lei si è trattato della prima designazione femminile in una partita dei Mondiali 2026. Al suo fianco le assistenti connazionali Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt, mentre in sala Var hanno operato i neozelandesi Campbell-Kirk Kawana-Waugh e Isaac Travis.

Repubblica Ceca Sudafrica, gli episodi principali della gara

La partita si sblocca già al 6’, quando Sadilek porta avanti la Repubblica Ceca. Il centrocampista dello Slavia Praga riceve un ottimo assist da Sojka e batte Williams con un sinistro preciso, firmando l’1-0.

Il pareggio del Sudafrica arriva invece al 38’. L’episodio chiave nasce da un tiro di Maseko verso la porta: il pallone colpisce la mano di Sulc all’interno dell’area di rigore e Tori Penso assegna il penalty. Dal dischetto si presenta Mokoena, che spiazza il portiere e realizza il gol dell’1-1.

Repubblica Ceca Sudafrica, falli e cartellini

Dal punto di vista disciplinare, la gara è rimasta sotto controllo. La Repubblica Ceca ha commesso 12 falli, mentre il Sudafrica ne ha totalizzati 10. Nel computo dei cartellini, un solo giallo per i padroni di casa e due ammonizioni per la squadra sudafricana.

La direzione di Penso si è concentrata soprattutto sull’episodio del rigore, scelta decisiva ai fini del risultato finale.