Moviola Roma Inter, gli episodi VAR chiave del match

Ecco la moviola per quanto concerne la sfida di Serie A tra la Roma e l’Inter: la direzione del match dell’arbitro Guida

MOVIOLA ROMA INTER

5′ – Intervento duro di Paredes in scivolata su Barella, interrompendo il contropiede nerazzurro. Per Guida non c’è fallo, con l’argentino che prende un po’ tutto, non solo il pallone.

18′ – Gol dell’Inter con Acerbi che di testa beffa Rui Patricio su angolo. Proteste giallorosse per posizione di fuorigioco di Thuram che ostacola il portiere giallorosso.

19′ – Guida richiamato al Var, analizza l’azione all’on field review ed assegna comunque la rete.

45+3′ – Lautaro cade in area! Paredes sembra colpirlo prima del calcio d’angolo, l’arbitro si consulta col var e lascia correre.