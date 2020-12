L’episodio chiave del match valido per la 10ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Roma Sassuolo

L’episodio chiave della moviola del match tra Roma e Sassuolo, valido per la 10ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Maresca.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

41′ – Roma in 10: doppio giallo a Pedro, espulso. Giusta la decisione di Maresca: il primo giallo era arrivato per un fallo su Berardi, atto a fermare una ripartenza, e lo stesso è accaduto al 41′ per un fallo su Maxime Lopez.