Moviola e Var Milan-Genoa, gli episodi arbitrali del recupero di Serie A

Moviola e Var Milan-Genoa: gli episodi arbitrali più discussi del recupero della 1^ giornata della Serie a 2018/2019

Moviola e Var Milan-Genoa: gli episodi arbitrali più discussi del recupero della prima giornata della Serie A 2018/2019. A dirigere la gara di San Siro è l’arbitro Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli; gli assistenti sono Paganessi e Di Iorio, il quarto uomo è Manganiello. Al Var c’è Mazzoleni con Mondin assistente. Pasqua è alla prima direzione della sfida dopo aver già arbitrato una volta il Milan (4-1 sul Verona nella scorsa stagione) e due volte il Genoa (sconfitta per 1-0 a Napoli nella scorsa stagione e vittoria per 2-0 sul Chievo nel campionato in corso).

Al 40′ il Genoa si rende molto pericoloso: Biraghi sfonda sulla destra e mette in mezzo all’area un bel pallone. Piatek si lancia in tuffo fra Musacchio e Kessié, ma non ci arriva per un soffio: c’è forse un contatto fra l’ivoriano e il polacco, che protesta verso il direttore di gara, chiedendo l’intervento del VAR e il calcio di rigore. Pasqua valuta il contatto veniale e non assegna il penalty per il Grifone.