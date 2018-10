Moviola e Var Milan-Sampdoria: gli episodi arbitrali della gara valida per il 10° turno della Serie A 2018/2019

Moviola e Var Milan-Sampdoria: gli episodi arbitrali più discussi della gara di San Siro valida per la decima giornata della Serie A 2018/2019. A dirigere il match del ‘Meazza’ c’è l’arbitro Fabio Maresca della sezione di Napoli. Gli assistenti sono Liberti e Mondin, Pasqua è il quarto uomo. Al Var, Orsato è affiancato dall’assistente Meli.

Nel secondo tempo, il Milan passa in vantaggio con un gran gol di Suso. La posizione è regolare

Al 46′ del primo tempo la Samp prova a riportarsi in vantaggio per 3-2, ma Donnarumma nega la gioia a Saponara di centrare la porta. Il guardalinee blocca però il gioco per posizione irregolare dell’attaccante blucerchiato.

Tutto regolare anche nel momento del pareggio del Milan per 2-2 grazie al gol di Higuain

Al 31′ arriva il gol del vantaggio della Sampdoria grazie ad un ottimo assist che trova Quagliarella in area di rigore. L’attaccante della Samp insacca la rete del 2-1. I calciatori del Milan reclamano una posizione irregolare, ma dal VAR nessuna segnalazione. Gol valido.

Al 24′ Linetty si prende il primo giallo della partita per una brutta entrata su calciatore del Milan. Ammonizione ineccepibile.

Al 23′ la Sampdoria reclama un rigore su un fallo su Quagliarella al limite. Ma la decisione di Maresca è giusta in quanto il fallo è avvenuto fuori area.

Al 17′ del primo temo arriva il gol del vantaggio del Milan con Patrick Cutrone. Nessun dubbio sulla regolarità della giocata.

Al 12′ del primo tempo cade in area Saponara, atterrato da un calciatore del Milan. L’attaccante della Samp guarda l’arbitro reclamando il rigore. Ma per Maresca non è fallo. Dal replay non sembra esserci nulla.