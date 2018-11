Moviola e Var Napoli-Empoli: gli episodi arbitrali più discussi della gara valida per l’11° turno della Serie A 2018/2019

Moviola e Var Napoli-Empoli: ecco gli episodi arbitrali più discussi della gara giocata allo stadio «San Paolo» valida per l’11° turno della Serie A 2018/2019. L’arbitro di Napoli-Empoli è Pairetto. Ranghetti e Gori i guardalinee, Pezzuto è il quarto uomo. Al VAR c’è, invece, Mazzoleni assistito da Liberti.

Al 13′ del primo tempo, il guardalinee Gori annulla il gol dell’Empoli. Caputo dopo un contrasto vinto in area serve Antonelli che di prima intenzione tira e buca Karnezis. La posizione del difensore ex Genoa e Milan è però chiaramente in fuorigioco. Al 58′ l’Empoli accorcia le distanze con un diagonale secco di Caputo. Bravissimo l’attaccante a scappare dalla marcatura dei difensori azzurri e battere Karnezis. Posizione regolare del capitano dell’Empoli.