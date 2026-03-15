Moviola Verona Genoa: gli episodi dubbi del match diretto da Marchetti. Cosa è successo al Bentegodi

Moviola Verona Genoa: gli episodi dubbi del match diretto da Marchetti, valido per la 29ª giornata di Serie A 2025-26

Il Genoa espugna il terreno di gioco del Verona conquistando tre punti pesantissimi grazie a una ripresa giocata ad altissima intensità. Sotto la guida tattica di Daniele De Rossi, la squadra rossoblù ha saputo soffrire nel primo tempo per poi colpire con cinismo nei secondi quarantacinque minuti, chiudendo la pratica sul punteggio di 0-2.

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La direzione di gara: l’analisi di Matteo Marchetti

A dirigere le ostilità è stato chiamato Matteo Marchetti. La sua è stata una direzione di gara nel complesso positiva, caratterizzata da un metro di giudizio costante e da una saggia gestione dei cartellini, utilizzati per placare gli animi nei momenti di maggiore foga agonistica.

Nel corso del match, il fischietto laziale ha estratto complessivamente tre cartellini gialli:

Daniel Oyegoke (6′): Ammonizione ineccepibile in avvio di gara per il difensore del Verona a causa di un contrasto eccessivamente ruvido, volto a stroncare sul nascere una ripartenza ligure. Jean-Daniel Akpa Akpro (31′): Cartellino sacrosanto per il dinamico centrocampista scaligero, reo di un’entrata decisa in ritardo su un avversario. Vitinha (81′): Ammonizione severa ma corretta per l’attaccante rossoblù a causa di un intervento pericoloso in fase di pressing.

L’episodio chiave: il check al 14′ minuto

L’unico vero brivido da moviola si è registrato al minuto 14 del primo tempo. Sugli sviluppi di un’azione d’attacco del Genoa, si è accesa una furiosa mischia all’interno dell’area di rigore scaligera. I giocatori rossoblù hanno accerchiato l’arbitro reclamando a gran voce la massima punizione per un presunto tocco irregolare. Marchetti, perfettamente posizionato, ha lasciato proseguire il gioco ampiamente supportato dal Silent Check del VAR, che non ha ravvisato gli estremi per il “chiaro ed evidente errore“.

La sintesi: Vitinha e Ostigard piegano l’Hellas

Dopo una prima frazione chiusa a reti bianche, il match si sblocca al 61′. Il nuovo entrato Vitinha salta il diretto avversario e scarica un missile terrificante sotto la traversa, non lasciando scampo a Lorenzo Montipò.

Il gol taglia le gambe ai padroni di casa. Nonostante i tentativi di mister Sammarco di ravvivare l’attacco inserendo Tomas Suslov, è il Grifone a trovare il raddoppio all’87’. Sugli sviluppi di una punizione calciata con il contagiri dal neo entrato Aaron Martin, svetta più in alto di tutti Leo Ostigard, che incorna in rete il pallone del definitivo 0-2, chiudendo di fatto la contesa.