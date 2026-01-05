Moviola Verona Torino, le valutazioni dei giornali sugli episodi chiave. Tutti i dettagli

Moviola Verona Torino: il giudizio dei quotidiani oggi sugli episodi più discussi della sfida di Serie A. I dettagli

La sfida del Bentegodi tra Verona e Torino si chiude con un netto 3-0 per i granata, un risultato che rispecchia fedelmente l’andamento del match e che trova riscontro nelle pagelle dei principali quotidiani sportivi, La Gazzetta dello Sport e Tuttosport. Non mancano però alcune divergenze significative nelle valutazioni dei singoli, segno di letture diverse su alcuni episodi chiave. Ecco un’analisi dei Top, Flop e delle “stranezze” emerse dalle due testate.



I TOP DEL MATCH

Giovanni Simeone (Torino): Voto unanime e altissimo per il Cholito: 7.5 sia per Gazzetta che per Tuttosport. L’attaccante argentino è l’uomo copertina del match: ritrova il gol dopo due mesi contro una delle sue tante ex squadre, dimostrandosi glaciale nello sfruttare l’errore della difesa veronese. Per la Gazzetta è “glaciale”, per Tuttosport il suo destro è “precisissimo”. In più, il solito lavoro di lotta e movimento.

Nikola Vlasic (Torino): Altro 7 pieno per il croato da entrambi i giornali. È il faro della manovra granata, un concentrato di “qualità e corsa” (Gazzetta). Anche senza segnare o fornire assist, Tuttosport lo definisce “al centro della manovra”, capace di innescare le azioni più pericolose e di aiutare in difesa.

I Subentrati Granata (Njie e Casadei): Baroni azzecca i cambi e le pagelle lo premiano. Njie prende un 7.5 da Tuttosport e 7 dalla Gazzetta per l’impatto devastante: un assist per Casadei e un gol “strepitoso” per chiudere il match. Gazzetta lo definisce un “tuono”. Casadei si guadagna un 7 su entrambi i fronti per il gol che chiude la partita, un’iniezione di fiducia importante per un giocatore in cerca di riscatto.



I FLOP DEL MATCH

Bella-Kotchap (Verona): È il peggiore in campo per La Gazzetta dello Sport con un pesante 4.5. Viene descritto come “distratto e molle”, con responsabilità evidenti in tutte le azioni dei tre gol subiti. Tuttosport è più clemente con un 5.5, limitandosi a segnalare “qualche errore di troppo”.

Il Centrocampo del Verona: Qui le opinioni convergono. Serdar prende 5 dalla Gazzetta (“non è in condizione”) e 5.5 da Tuttosport (“gli manca un po’ di condizione”). Anche Al-Musrati non convince: 5 per la Gazzetta (“poco di tutto”), 5.5 per Tuttosport (“luci e ombre”).



I CASI E LE DIFFERENZE

L’Allenatore Zanetti (Verona): Il tecnico gialloblù finisce dietro la lavagna. La Gazzetta è impietosa con un 4.5: “si sgola in panchina, si sbraccia vistosamente: o meglio, tutti lo vedono tranne i suoi in campo. Gioco e spirito assenti, evidenti responsabilità”. Tuttosport è leggermente meno duro con un 5, sottolineando che “la squadra non ha risposto” e che è mancata la capacità di reagire.



Nelsson e Bernede (Verona): Due dei principali imputati per la sconfitta. Nelsson riceve un 4.5 dalla Gazzetta per lo scivolone sul primo gol e la mancata chiusura sul secondo. Tuttosport gli assegna un 5, parlando di “liscio che manda in porta Simeone”. Ancora più grave la valutazione su Bernede: per Tuttosport è un 4.5 per il “retropassaggio da horror” che regala il gol a Simeone. Curiosamente, la Gazzetta si concentra più sulla sua prestazione tattica (“non sfrutta mai la libertà di accentrarsi”) pur citando l’errore decisivo, assegnandogli lo stesso voto.

Ismajli (Torino): Qui emerge la discrepanza più netta. Se per la Gazzetta è da 7 (lancio per Aboukhlal, anticipi e attenzione), per Tuttosport è addirittura da 7 per un motivo diverso: non solo la pulizia difensiva, ma anche la capacità di staccarsi e fungere da centrocampista aggiunto, come dimostra l’assist per Njie. Una lettura che ne esalta la duttilità tattica.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano