Muharemovic Sassuolo, il difensore al centro degli intrecci di mercato: la Juve ha una clausola, ma pensa ad una mossa che potrebbe coinvolgere l’Inter!

Muharemovic Sassuolo, il difensore al centro degli intrecci di mercato: la clausola a favore della Juve potrebbe servire per arrivare a Frattesi

Il pareggio nel derby emiliano contro il Bologna ha acceso definitivamente i riflettori su Tarik Muharemović. Il difensore bosniaco classe 2003, autore del gol dell’1-1 al Dall’Ara e già decisivo contro la Fiorentina (con gol e assist), è diventato il nome più caldo in casa Sassuolo.

L’intuizione del direttore sportivo Francesco Palmieri, che lo ha prelevato dalla Juventus Next Gen scommettendo sulle sue doti di marcatore roccioso ma efficace anche in zona gol, sta pagando dividendi altissimi. E il mercato, come riportato da Gianluca Di Marzio, ha già iniziato a muoversi con decisione.

Sirene inglesi: il Bournemouth fa sul serio

Le prestazioni di Muharemović hanno varcato i confini nazionali, attirando l’attenzione della Premier League. In prima fila c’è il Bournemouth, che si sta muovendo concretamente in vista di giugno per sostituire Marcos Senesi, in scadenza e destinato a lasciare le Cherries a parametro zero.

A favorire l’operazione c’è un canale preferenziale: l’ottimo rapporto tra Tiago Pinto, attuale dirigente del Bournemouth, e Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo. Un feeling consolidato, nato ai tempi della Roma, che potrebbe agevolare la trattativa.

L’intrigo italiano: asse Inter-Juve e la carta Frattesi

La partita più affascinante, però, si gioca in Italia. Muharemović è finito nel mirino dell’Inter, che apprezza fisicità, aggressività e modernità del centrale bosniaco. Ma sullo sfondo c’è la Juventus, che vanta una clausola del 50% sulla futura rivendita del giocatore.

È qui che nasce l’intrigo di mercato svelato da Di Marzio: la Juventus, da tempo interessata a Davide Frattesi, potrebbe utilizzare il valore della clausola su Muharemović come contropartita parziale per abbassare le richieste dell’Inter e riportare Frattesi a Torino. Un’ipotesi che intreccia valutazioni tecniche ed economiche e che potrebbe incendiare la prossima estate.

Scenario aperto

Premier League o Serie A, cessione diretta o maxi-incastro tra big: il futuro di Muharemović Sassuolo è tutto da scrivere. Di certo, le sue prestazioni hanno già cambiato lo status del difensore bosniaco, passato in pochi mesi da scommessa di mercato a protagonista assoluto e pedina chiave delle strategie estive. Le prossime settimane serviranno a capire chi farà la prima mossa.