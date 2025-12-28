Ultime Notizie
Bologna Sassuolo, ecco i TOP e FLOP del match della diciasettesima giornata di Serie A
Bologna Sassuolo, ecco i TOP e FLOP del derby emiliano al Dall’Ara delle 18 e valido per la diciasettesima giornata di Serie A
Termina in parità, 1-1, il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo al Dall’Ara, valido per la 17a giornata di Serie A.
Dopo un avvio a ritmi alti, la partita si blocca verso la chiusura del primo tempo, ma già in avvio di ripresa la rete di Fabbian sigla l’1-0, rompendo il ghiaccio del match. La risposta del Sassuolo arriva con Muharemovic che, da corner, anticipa Ravaglia e firma l’1-1 con cui si chiude l’incontro, che torna ad abbassare i suoi ritmi nel finale di gara.
Queste le nostre pagelle ai protagonisti del match.
PAGELLE BOLOGNA SASSUOLO
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 6; Zortea 6 (86′ Holm sv), Vitik 5.5, Lucumì 5, Miranda 5.5; Pobega 6, Moro 6; Rowe 5.5 (84′ Odgaard sv), Fabbian 6.5 (70′ Immobile 6), Orsolini 5 (70′ Dominguez 5.5); Dallinga 5.5 (70′ Castro 5.5).
SASSUOLO (4-3-3): Muric 5, Cande 6 (59′ Doig 6), Muharemovic 6.5, Idzes 5.5, Walukiewicz 5.5; Koné 6, Matic 5.5, Thorsvedt 5; Laurienté 6 (89′ Cheddira sv), Pinamonti 5.5, Volpato 5.5 (70′ Fadera 5).