Auf wiedersehen Thomas, Muller ha giocato la sua ultima partita con il Bayern Monaco

Finisce dopo 25 anni l’avventura di Thomas Muller al Bayern Monaco: contro il PSG, in campo nel finale, ha giocato l’ultima partita con i bavaresi

Thomas Müller si congeda dal Bayern Monaco dopo un lungo e straordinario legame che dura dal 2000. Nell’ultima partita con la maglia bavarese, i minuti in campo sono stati pochi: poco più di dieci, più quasi dieci di recupero, durante la sconfitta per 2-0 contro il Paris Saint-Germain ai quarti di finale del Mondiale per Club. Un addio annunciato, che pone fine a una carriera leggendaria all’ombra dell’Allianz Arena.

I numeri di Müller raccontano da soli la sua incredibile avventura: 756 presenze con il Bayern, 250 gol segnati e 276 assist serviti ai compagni. Una collezione di trofei che comprende 13 titoli di Campione di Germania, 2 Champions League, 2 Supercoppe Europee, 6 Coppe di Germania, 2 Mondiali per Club e 8 Supercoppe di Germania. Un palmarès da leggenda, che lo consacra come uno dei simboli assoluti del club e del calcio tedesco degli ultimi due decenni.

Ora per Müller si aprono nuovi scenari, e le offerte non mancano, soprattutto dalla Major League Soccer americana, che da tempo lo corteggia con insistenza. In queste settimane, il giocatore si è mantenuto molto cauto, ripetendo più volte che «tutto è possibile». Una destinazione concreta potrebbe essere l’Inter Miami, dove avrebbe la possibilità di giocare con Lionel Messi, come lui stesso ha dichiarato in un’intervista a DAZN: «In linea di principio non mi opporrei a giocare con Messi, ma al momento non ho alcun contatto diretto con Miami».

Per il momento il futuro di Müller resta dunque un’incognita, ma una cosa è certa: il suo nome rimarrà per sempre legato al Bayern Monaco e ai suoi tifosi, che lo hanno osannato per 25 anni. Il saluto finale è amaro ma inevitabile, un arrivederci a un campione che ha scritto pagine memorabili di calcio e che ora si prepara a nuove sfide lontano dalla Baviera.