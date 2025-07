Muller in MLS, ma non negli Stati Uniti: pista canadese per la leggenda del Bayern Monaco

Thomas Muller proseguirà la sua carriera in MLS, ma non negli Stati Uniti: i Vancuver Whitecaps in pole position per assicurarsi la leggenda tedesca

Colpo di scena per il futuro di Thomas Müller, leggenda vivente del Bayern Monaco: il prossimo capitolo della sua carriera potrebbe scriversi in Canada. Secondo quanto riportato da Sky Sports DE, i Vancouver Whitecaps sono ora in pole position per assicurarsi l’attaccante tedesco a parametro zero, battendo la concorrenza di diverse squadre MLS, inclusi i Los Angeles FC, club partner dei bavaresi.

Dopo aver concluso il suo lunghissimo percorso in Baviera con 15 stagioni da protagonista e la fascia da simbolo cucita sul braccio, Müller è pronto a cambiare continente. E ad aumentare le possibilità di vedere l’ex numero 25 del Bayern in maglia biancoblu è anche un dettaglio regolamentare: al momento, i diritti MLS per il suo tesseramento appartengono al Cincinnati FC, che può cederli o scambiarli con altri club della lega. Una prassi comune nella Major League Soccer, che spesso anticipa le trattative tra giocatori e squadre.

A 35 anni, con 131 presenze e 45 reti in Nazionale, Müller non sembra intenzionato a smettere. Anzi. In un video pubblicato sui suoi canali social, l’attaccante si è mostrato prima seduto su una sedia pieghevole, poi a cavallo, mentre scrutava l’orizzonte in un prato aperto. Con un chiaro riferimento al “viaggio oltre l’oceano”, il tono western del filmato ha alimentato i sospetti su un imminente trasferimento nordamericano.

«Voglio ancora giocare a calcio», ha dichiarato recentemente Müller. «Per questo ho deciso di continuare. La MLS è un campionato interessante, soprattutto in vista del Mondiale del prossimo anno in America».

Con la Coppa del Mondo alle porte e la voglia di mettersi in gioco in un contesto diverso, Müller sembra pronto ad abbracciare una nuova sfida. I Vancouver Whitecaps, al momento, sono in vantaggio, ma la trattativa resta aperta. L’ultima parola, come sempre, spetterà al fuoriclasse bavarese.