Fra gli obiettivi di calciomercato del Napoli avanza il nome di Munir El Haddadi: l’attaccante marocchino non rinnova col Barcellona.

Buone notizie dalla Spagna per il calciomercato del Napoli. Il giovane attaccante Munir El Haddadi, infatti, non ha raggiunto l’intesa per rinnovare il suo contratto con il Barcellona, in scadenza il prossimo giugno, e ora potrà accordarsi per il trasferimento con il suo nuovo club a parametro zero. Fra le società a lui interessate c’è appunto il club partenopeo, che, secondo quanto riporta “Mundo Deportivo”, potrebbe mollare la pista Denis Suarez per concentrarsi sulla punta marocchina.

Dopo una stagione in prestito all’Alavés, con cui ha collezionato 27 presenze e 9 gol nella Liga spagnola, Munir in questa stagione è rientrato alla casa madre ma fatica a trovare spazio con regolarità. In tutto finora ha giocato 8 gare fra campionato, Champions League e Copa del Rey, segnando un solo gol. Nel suo futuro potrebbero esserci l’Italia e il Napoli di Carlo Ancelotti.

