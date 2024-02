Murgia: «Inzaghi un vincente, De Rossi un combattente» - Calcio News 24

Alessandro Murgia, centrocampista dell’Hermannstadt, ha parlato a Tuttosport di Inzaghi e De Rossi suoi ex allenatori

Alessandro Murgia, centrocampista dell’Hermannstadt, ha parlato a Tuttosport di Inzaghi e De Rossi suoi ex allenatori che stasera si sfidano in Roma-Inter. Le sue dichiarazioni:

INZAGHI – «Ho cominciato con Inzaghi dagli allievi, passando per la Primavera e la prima squadra, mi ha trasmesso tantissimo: la sua fame, la sua voglia di vincere, di non mollare, di dare sempre tutto. Questa sua capacità di creare un rapporto fantastico con tutti i suoi giocatori e portarli a dare il 100% fino all’ultimo secondo, questo lo rende unico. Scudetto? Come ho detto, è un vincente. Ha la squadra ma soprattutto uno staff e la fame giusta per ambire a vincere. Il campionato italiano non è facile, io tifo per lui sempre».

DE ROSSI – «Daniele sta facendo bene ora alla Roma, è in una piazza, in una città e una squadra che conosce bene, penso che abbia veramente le doti tecniche ed umane per poter far bene come allenatore, l’esperienza credo lo aiuterà nella sua crescita e nella sua formazione. Penso che non avrebbe rifiutato mai la Roma, in qualsiasi occasione e situazione. Ha la squadra dentro, ed è sempre stato un combattente quindi sì, scelta super condivisa».