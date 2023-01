Muriqi: «Alla Lazio brutta esperienza, non voglio fallire di nuovo»

Le parole di Vedat Muriqi, attaccante del Maiorca, sul suo periodo in Italia con la maglia della Lazio. I dettagli

Vedat Muriqi, attaccante del Maiorca, ha parlato a Marca. Il Kosovaro è tornato sulla sua esperienza alla Lazio.

PAROLE – «Personalmente mi piace molto il clima qui. Siamo a gennaio e c’è il sole. La mia famiglia sta bene, i bambini vanno molto bene a scuola. A volte quando hai famiglia e figli devi pensare più a loro che a te stesso, ed è quello che sto facendo adesso. Poi penso anche a me stesso perché sto facendo bene per la prima volta dopo il Fenerbahçe. Quando sono stato alla Lazio ho avuto una brutta esperienza e non voglio fallire di nuovo».