Muriqi: «Mio zio mi disse che il calcio non mi avrebbe dato da mangiare»

Vedat Muriqi, attaccante del Mallorca, ha parlato al Mundo Deportivo in vista della finale di Copa del Rey contro il Bilbao. Le sue dichiarazioni:

FINALE – «Ci stiamo preparando. Conosciamo già l’Athletic, ci abbiamo giocato due volte, ma una finale è un’altra storia. Non è come nella Liga. Quindi, come ci ha detto l’allenatore: ‘Le finali non si giocano, si vincono’. Usciremo e vinceremo. Conosciamo gli avversari, siamo mentalmente e fisicamente preparati e andremo a La Cartuja per alzare la Coppa».

LAVORO ZIO – «Nel mio paese, dopo la guerra, giocare a calcio era solo un hobby. E voleva che provassi a lavorare perché il calcio non mi avrebbe dato da mangiare. Ma mi sono sacrificato molto, ho lavorato molto, sono stato anche molto fortunato e alla fine sono dove sono».