Nagelsmann vegetariano: «Non mangio animali che hanno gli occhi». Le parole del tecnico del Bayern Monaco

Julian Nagelsmann, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato così della sua decisione di diventare vegetariano.

Le parole: «Sono un po’ nostalgico di aver perso il soprannome ‘Hacki’ (‘polpettone’ in italiano, perché era bravo a cucinarlo, ndr). Ovviamente continuerò a essere altruista e a cucinare quella pietanza. Il benessere degli animali però è sicuramente la questione più importante per me: è giusto astenersi dal mangiare animali che hanno gli occhi. La seconda ragione importante riguardante la mia scelta è la protezione dell’ambiente. Questo è un punto che è importante per me e dovrebbe essere importante per tutti. Anche questo mi ha convinto a rinunciare alla carne e al pesce. Non ho alcun sentimento di sacrificio».