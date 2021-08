Nainggolan nella sede dell’Inter: incontro con l’agente sul futuro

Nuovo incontro tra l’Inter e Radja Nainggolan: il giocatore accompagnato dall’agente ha incontrato la dirigenza nerazzurra

Sviluppi sul futuro di Radja Nainggolan: il giocatore vorrebbe lasciare l’Inter e riunirsi al Cagliari ma ballano ancora alcuni dettagli da sistemare.

Il giocatore ha incontrato la dirigenza nerazzurra nella sede dell’Inter accompagnato dal suo procuratore per sistemare la questione e limare i dettagli. Nuovo addio in vista per Nainggolan che lascerebbe per la terza volta l’Inter.

LE ULTIME SU INTERNEWS24