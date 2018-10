Nainggolan carica prima di Psv-Inter: «Dimenticare il Tottenham»

Le parole del centrocampista belga Nainggolan prima della sfida di Champions League tra l’Inter e il PSV Eindhoven

Ai microfoni di Sky si è presentato il centrocampista Radja Nainggolan a pochi minuti dal fischio d’inizio di Psv Eindhoven-Inter di Champions League, queste le dichiarazioni del calciatore belga ex Roma: «E’ una partita importante, dobbiamo fare un buon risultato anche per dare continuità. Servirà una partita di grande sacrificio, nonostante il 4-0 del Barcellona sono una squadra molto forte. Servirà il sacrificio di tutta la squadra e calma quando si potrà giocare a calcio. Ciò che importa è il risultato della squadra, poi se si segna si fa festa tutti assieme».

Il centrocampista dell’Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della sfida al Philips Stadion anche ai microfoni di Inter TV: «Servirà calma, dobbiamo essere bravi quando abbiamo il pallone e cercare i passaggi in uscita per poter fare male al Psv. Sentire la musica della Champions ti dà i brividi, giocare questa competizione è il sogno di ogni ragazzo. Contro il Tottenham abbiamo ottenuto una buona vittoria, questa è una partita importante per dare continuità ai risultati. Le partite vanno giocate, giocheremo per vincere ma in Champions è sempre difficile».