Nainggolan ancora ko: salta l’Atletico Madrid, Spalletti ci spera per il Sassuolo

Radja Nainggolan non ci sarà neanche contro l’Atletico Madrid: il belga non è ancora guarito dal problema alla coscia

Niente Atletico Madrid per Radja Nainggolan. L’infortunio occorso nei primi minuti dell’amichevole con il Sion ha di fatto cancellato tutto il precampionato del belga, che adesso spera di poterci essere alla prima con il Sassuolo in programma domenica 18 agosto alle 20.30 .L’ex Roma anche ieri ha lavorato a parte e tutto lascia pensare che non sarà rischiato nell’ultima amichevole pre-stagionale. Morale: Radja si presenterà al via della Serie A con 100 minuti esatti giocati con la nuova maglia: 76 nel debutto a Lugano, 24′ e problema alla coscia sinistra nella seconda della stagione. Va in panchina e fa segno di aver sentito tirare il muscolo: sembra un affaticamento, dopo gli esami diventa una distrazione muscolare al retto femorale e da lì inizia il calvario.

Inizia la riabilitazione e le cure, 10 giorni dopo a Nizza compare da spettatore ancora con una grossa fasciatura. Per Lecce non parte nemmeno, proseguendo il suo programma ad Appiano. Il morale resta comunque alto e anche in casa nerazzurra la prima preoccupazione è non forzare i tempi. Ma è sicuro che le quattro (presto cinque) partite che il Ninja ha dovuto saltare per l’infortunio sarebbero servite per stabilire automatismi e migliorare la conoscenza fra l’ex romanista e la squadra. I test di compatibilità si faranno più avanti, pure con Modric (o chi per lui). Non sarà la vera Inter, alla prima di campionato (i croati saranno tornati da poco), ma l’importante è che la notte restituisca la sagoma del ninja al momento giusto.