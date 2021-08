Nandez Cagliari, è guerra aperta: le ultime sull’obiettivo Inter

Nahitan Nandez non si è presentato all’aeroporto per partire alla volta della Spagna con il Cagliari: è conflitto aperto con i rossoblù

Nahitan Nandez non si è presentato all’aeroporto ieri per partire con il resto della squadra in vista dell’amichevole contro il Maiorca. Quella dell’uruguaiano è stata una decisione senza giustificazione – scrive questa mattina L’Unione Sarda – tanto da far infuriare i vertici della società.

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, è irritato anche per l’atteggiamento che sta mostrando l’Inter che, dalla cessione di Lukaku incasserà svariati milioni di euro, ma non sono intenzionati a aumentare l’offerta per il giocatore e restano fermi al prestito oneroso di 3 milioni e diritto di riscatto.