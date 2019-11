Napoli, aggredì uno steward: allontanato dal San Paolo per 5 anni

Il Napoli comunica di aver bandito per 5 anni un “tifoso” dallo stadio San Paolo, dopo che questi aveva attaccato uno steward

Il Napoli, attraverso un comunicato ufficiale, annuncia l’ultimo provvedimento disciplinare adottato nei confronti di uno spettatore dello Stadio San Paolo, reo di aver aggredito uno steward, secondo il Codice di Condotta. Ecco la nota della società.

«Si segnala che, tra gli ultimi provvedimenti assunti dalla SSC Napoli, in applicazione del Codice, vi è stata la revoca del gradimento ad uno spettatore, che non potrà accedere allo stadio San Paolo per 5 anni, per aver aggredito uno steward, che è giuridicamente equiparato ad un incaricato di pubblico servizio».