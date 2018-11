In vista dell’anticipo di Serie A contro l’Empoli, Carlo Ancelotti si è presentato in conferenza stampa parlando di turnover, Mertens e ruolo di anti Juve

Il Napoli giocherà domani sera, in anticipo, contro l’Empoli, per poi preparare al meglio l’incontro di Champions contro il Psg. Ma Ancelotti non vuol sentir parlare di rotazioni in vista degli impegni di coppa e, anzi, in conferenza stampa spiega quali saranno le motivazioni dietro le sue scelte: «Per noi c’è solo l’Empoli in questo momento, al Psg penseremo poi. Infatti se ci sarà turnover sarà solo per mettere giocatori freschi per la partita di campionato, non per preservare qualcuno in vista della Champions». Anche perché in Serie A, a causa del pareggio interno con la Roma, gli azzurri adesso si ritrovano a 22 punti, insieme all’Inter.

Sul ruolo di anti Juve, Ancelotti non si nasconde: «Non la sento come una responsabilità, sappiamo che i bianconeri sono candidati a vincere, ma anche noi abbiamo il dovere di provare a dare fastidio». Un qualcosa che al Napoli sta riuscendo bene, nonostante i 6 punti di distanza dalla capolista, è il gioco, di cui anche Ancelotti è soddisfatto: «È un Napoli che mi emoziona: ho un gruppo che mi segue, una società che mi appoggia e un pubblico caldissimo. Ci sono tutte le componenti per vincere». In chiusura anche un passaggio su Mertens che chiede più spazio: «È in forma e spero mantenga a lungo questa condizione. Però deve capire che non è tanto la quantità, ma la qualità che mi interessa. Gli attaccanti, poi, si possono cambiare più facilmente».