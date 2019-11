Napoli, Ancelotti: «Siamo vivi, Allan il migliore. Su De Laurentiis…»

Il tecnico del Napoli Ancelotti ha analizzato il pareggio rimediato in Champions League contro il Liverpool

Carlo Ancelotti ha parlato al termine della sfida contro il Liverpool: «Siamo consapevoli dei nostri problemi, ma la squadra sta cercando di uscirne. Era una partita importante non per il risultato, ma per dimostrare che la squadra è viva».

«Il presidente ha chiamato ed era contento, vuole parlare con il gruppo e penso sia un segnale positivo. Allan ha ripetuto la stessa prestazione contro il Milan, è stato il migliore in campo. È tornato ai suoi livelli, per noi è indispensabile», ha concluso l’allenatore del Napoli.