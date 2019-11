Napoli, Ancelotti sorride: Manolas e Ghoulam di nuovo in gruppo

Napoli, Ancelotti può tornare a sorridere: Manolas e Ghoulam sembrano aver recuperato dagli acciacchi e sono di nuovo in gruppo

Il Napoli ha bisogno di serenità e buone notizie in questo momento più che mai. Sul sito ufficiale della squadra azzurra, nel consueto report dell’allenamento, si legge di due importanti recuperi per Carlo Ancelotti.

Faouzi Ghoulam e Kostas Manolas, infatti, si sono allenati in gruppo dopo i problemi fisici che li avevano tenuti fuori nelle ultime gare: rientra l’emergenza in difesa per la squadra di Ancelotti.