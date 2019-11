Napoli, Ancelotti: «Un onore partecipare all’UEFA Elite Coaches Forum»

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha partecipato all’evento UEFA a Nyon chiamato UEFA Elite Coaches Forum. Si tratta di un incontro tra alcuni fra i principali allenatori d’Europa, per discutere temi legati al calcio europeo.

Mister Ancelotti ha pubblicato uno scatto che ritrae tutti i protagonisti del meeting: il tecnico partenopeo nella foto si è seduto vicino all’ex Milan e Juventus Massimiliano Allegri.

It is an honor to participate in UEFA’s Elite Coaches Forum every year.

Good to talk to colleagues about new developments and our passion.

È un onore partecipare ogni anno al Elite Coaches Forum della UEFA.

Bello parlare con i colleghi dei nuovi sviluppi e della nostra passione pic.twitter.com/X6bbdP8080

— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) November 11, 2019