Napoli, Anguissa ai saluti? I partenopei valutano i sostituti, ecco di si tratta

Napoli, con il possibile addio di Zambo Anguissa i partenopei sondano gli eventuali sostituti a centrocampo: ecco di chi si tratta

Il Napoli è in attesa della decisione di Frank Anguissa sul futuro, ma nel frattempo si muove sul mercato alla ricerca di un eventuale sostituto. Tra i nomi sul taccuino spicca Yunus Musah del Milan, per cui secondo TMW si attende una risposta definitiva entro lunedì. L’altro grande obiettivo è Andrey Santos, centrocampista brasiliano reduce da una stagione esaltante con lo Strasburgo: dieci gol e quattro assist in Ligue 1, a cui si aggiungono una rete e un assist in Coppa di Francia, per un totale di 34 presenze, 11 gol e 5 assist complessivi in oltre 3.000 minuti giocati.

Numeri impressionanti, che hanno convinto il Chelsea a portarlo al Mondiale per Club, scelta piuttosto rara per un giocatore rientrato da un prestito. Il gesto è indicativo dell’interesse concreto di Maresca nel tenerlo in rosa per la prossima stagione. Tuttavia, resta da capire quale sarà la valutazione economica del giocatore: difficile che i Blues si accontentino di meno di 30 milioni, con una cifra più vicina ai 40 milioni come base d’asta realistica. Un’operazione non semplice, dunque. Santos, da parte sua, si è detto pronto a rientrare a Londra, ma ha lasciato intendere che il suo futuro sarà discusso tra Chelsea, Napoli e il suo entourage. Nel frattempo, è arrivata anche la chiamata di Ancelotti per la Seleção, ulteriore consacrazione di un’annata da incorniciare.